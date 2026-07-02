İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü çalışma kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Antalya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 307 şüpheli yakalandı.

Antalya da operasyonun merkezlerinden biri oldu

Soruşturma; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, İstanbul, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Van'da yürütüldü.

Emniyet birimleri, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin finans sistemine sokulmasına yönelik iddiaları araştırdı.

5,3 milyar liralık para trafiği belirlendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, hesap hareketlerinin kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Son bir ayda 45 ayrı operasyon

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik son bir ay içinde ülke genelinde toplam 45 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazının yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, altın, ruhsatsız silah ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 307 şüpheli hakkında adli işlemler sürerken, ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.