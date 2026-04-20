Park içerisinde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nin işletmecisi, kötü koku hissetmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde, park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayaklardan birinin içerisinde ceset olduğunu gördü. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan bir erkeğe ait ceset üzerinde yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmadı.

Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çevredekilere sordu ancak sonuç alamadı. Ölen kişinin, bulunduğu parkta yatıp kalktığı üzerinde duruluyor.