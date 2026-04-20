KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ile bir araya geldi. 2025 yılının ekim ayında Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Erhurman’a gerçekleştirilen ziyarette, KGK heyeti medya çalışmaları ve iki ülke arasındaki iletişim alanındaki iş birliklerini ele aldılar. Görüşme kapsamında Dim, KGK’nın yayın organı olan Küresel Medya dergisini de Cumhurbaşkanı Erhurman’a takdim etti. Ziyarete Dim'e KGK üyeleri Ali Han Pehlivan, Emir A. Bulut ve Serdar Şengül de eşlik ettiler.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Türkiye–Kıbrıs ilişkileri başta olmak üzere medya, iletişim ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. KGK Başkanı Dim, nazik kabulleri ve verimli sohbetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhurman’a teşekkür etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT