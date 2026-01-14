Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlara yönelik şafak operasyonlarının nedeni netleşti. Soruşturma dosyasında kamuya ait yüz milyonlarca liralık zarar iddiası yer alıyor.

ANTALYA'DAKİ OPERASYONUN DAYANAĞI NE?

Antalya’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonlarının arkasındaki gerekçe ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlar ASAT ve ALDAŞ mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında, çeşitli hizmet alımları ve ihaleler üzerinden 399 milyon 507 bin 249 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı iddiası bulunuyor.

DENETİM RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre; müfettiş ve denetim raporları, savcılık tarafından delil olarak dosyaya eklendi. Raporda, bazı harcamaların mevzuata aykırı şekilde yapıldığı, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı ve denetim süreçlerinin engellendiği iddiaları yer alıyor. Bu tespitlerin ardından savcılık, eş zamanlı operasyon talimatı verdi.

22 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Operasyon kapsamında, aralarında ASAT ve ALDAŞ’ta görev yapan eski ve mevcut yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir bölümünün ifadeleri alınırken, soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor. Dosyada, daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da yeni bir gözaltı kararının yer aldığı öğrenildi.

“BU RAKAM ANTALYA İÇİN ÇOK AĞIR”

Soruşturmayı yakından takip eden çevreler, dosyada yer alan kamu zararının Antalya ölçeğinde son derece yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Kentte yaşayan vatandaşlar ise sürecin şeffaf yürütülmesini ve iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor. Soruşturma devam ederken, savcılığın yeni delil ve tespitlere göre dosyayı genişletme ihtimali bulunuyor.