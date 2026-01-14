2026 yılının ilk ayında piyasalarda esen fırtına dinmiyor. Küresel ekonominin kalbinin attığı ABD’den gelen son enflasyon verileri, altın piyasasında adeta doping etkisi yarattı. Enflasyonun ateşinin düşmesiyle birlikte "faiz indirimi" ihtimalinin güçlenmesi, güvenli liman altına olan talebi patlattı. Okyanus ötesinde esen bu rüzgar, Kapalıçarşı’dan Alanya kuyumcularına kadar her yerde etiketlerin bir gecede değişmesine ve rekorların altüst olmasına neden oldu.

YATIRIMCI BAYRAM EDİYOR, ALICILAR ŞOKTA

Ons altının 4 bin 620 dolar bandını zorlamasıyla birlikte iç piyasada gram altın, kritik 6 bin 400 TL barajını yerle bir etti. Sabah saatlerinde ekranlara yansıyan 6.416 TL’lik rakam, altın borcu olanlar ve yastık altı yatırımı yapanlar için tansiyonu yükseltti. Özellikle yaklaşan düğün sezonu öncesi Alanya’da takı hazırlığı yapan aileler ve yatırımcılar, katlanan maliyetler ve her gün değişen tabelalar karşısında hesap kitap yapmaya başladı.

TABELA ALEV ALDI: İŞTE CEP YAKAN GÜNCEL RAKAMLAR

Analistlerin "yükseliş sürebilir" uyarısı yaptığı piyasada, 14 Ocak Çarşamba sabahı itibarıyla serbest piyasa ekranlarına yansıyan rakamlar, ekonomideki sıcaklığı gözler önüne serdi. Çeyrek altın 10 bin TL barajını çoktan aşarken, Cumhuriyet altını 42 bin TL’nin üzerine yerleşti.

İşte anlık piyasa verilerine göre son durum:

Gram Altın: 6.416,65 TL

Çeyrek Altın: 10.605,00 TL

Yarım Altın: 21.210,00 TL

Tam Altın: 42.062,71 TL

Cumhuriyet Altını: 42.258,00 TL

Gremse Altın: 105.479,34 TL