Sahil bandında yürüyüş yapan Ali Orhan Onat'ın yanına gelen A.K. ile E.B., iddiaya göre selam verdi. A.K. ile E.B., selamlarını almadığı gerekçesiyle Onat'a tepki gösterip, küfretti. Bunun üzerine Onat, “Hanginiz küfretti" diye sordu. Cevap alamayan Onat, “O zaman ettiğiniz küfür sizsiniz" diyerek, yoluna devam etti. A.K. ile E.B., arkasından gittikleri Onat’ı sağ bacağından bıçaklayıp kaçtı. Bıçak darbesiyle yere yığılan Ali Orhan Onat'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

Beach Park ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkalini belirlediği 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. A.K. ile E.B. olayı gerçekleştirdiklerini kabul etmezken, Ali Orhan Onat ise şüphelilerin yakalanan kişiler olduğunu söyledi. Ekipler, kaçarken olayda kullanılan bıçağı Beach Park içerisine attıklarını söyleyen gençlerden birini yanlarına alarak, ormanlık alanda arama yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen bıçak bulunamadı. Şüpheliler A.K. ile E.B. polis merkezine götürüldü.