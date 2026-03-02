Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yapılan kontrolde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne birden fazla ihlalden toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 2032 yılına kadar el konuldu.



KALDIRIMDAN YOLA İNEN MOTOSİKLETE ÇARPTI



Kaza, Antalya’da Side istikametinden Çakalderesi yönüne seyir halindeki Ziya Furkan R.’nin kullandığı otomobil ile aynı istikamette kaldırım üzerinde ilerlerken yola inen Mehmet Şerif U.’nun kullandığı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.



Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



1.16 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü, ikinci kez yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulduğu ve olay anında ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.



CEZA KALEMLERİ TEK TEK AÇIKLANDI



Sürücüye;

Ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL

Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 150 bin TL

Araç sahibine ise aracını ehliyetsiz kişiye kullandırmaktan 40 bin TL

olmak üzere toplam 390 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.



“YENİ CEZALARDAN HABERİN YOK SANIRIM”

Ceza karşısında şaşkınlık yaşayan sürücünün, trafik polisine ehliyetini ne zaman geri alabileceğini sorduğu öğrenildi. Polis memurunun ise sistemde 2032 yılının göründüğünü belirterek, yeni düzenlemelere göre üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalananların ehliyetlerinin tamamen iptal edildiğini ifade ettiği aktarıldı.



Alkollü sürücü, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.



Son dönemde artan yüksek para cezaları ve ehliyet yaptırımları, özellikle turizm sezonunda trafik yoğunluğunun arttığı Manavgat ve Side bölgesinde sürücüler için ciddi yaptırımlar içeriyor. Yetkililer, alkollü araç kullanımının hem can hem mal güvenliğini tehlikeye attığını vurguluyor.

