Aksu Belediyesi iştirak şirketlerinde çalışan personel için 3 yıllık 73 bin TL maaş promosyonu anlaşması imzalandı. Ödeme Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılacak.

AKSU BELEDİYESİ’NDE PROMOSYON İMZASI

Antalya’nın Aksu ilçesinde belediye personeline 73 bin TL promosyon anlaşması resmen imzalandı. Aksu Belediyesi ile Türkiye İş Bankası Aksu Şubesi arasında yapılan protokol kapsamında, iştirak şirketlerinde görev yapan çalışanlara 3 yıl için toplam 73 bin TL ödeme yapılacak. Anlaşma, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Türkiye İş Bankası Aksu Şube Müdürü Gökhan Tilki arasında imzalandı.

HANGİ PERSONELİ KAPSIYOR?

Promosyon anlaşması, belediyeye bağlı Personel A.Ş. ve Birlik A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanları kapsıyor. İki iştirak şirketine bağlı personelin maaş ödemeleri banka üzerinden yürütülecek ve promosyon tutarı çalışanların hesaplarına yatırılacak. Son dönemde kamu kurumlarında artan belediye maaş promosyonu 2026 anlaşmaları, özellikle yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME, TOPLAM 73 BİN TL

Yapılan protokole göre anlaşma 3 yıllık dönemi kapsıyor. Çalışanlar toplamda 73.000 TL promosyon ödemesi alacak. Rakamın tek seferde mi yoksa taksitli mi ödeneceğiyle ilgili teknik detayların banka ve şirket yönetimi tarafından personele ayrıca bildirileceği öğrenildi. Bu tutar, son dönemde Antalya ve çevresindeki belediyelerde yapılan promosyon anlaşmalarıyla kıyaslandığında dikkat çeken seviyede. Özellikle enflasyon, kira ve temel giderlerdeki artış düşünüldüğünde, çalışanlar için ek gelir anlamı taşıyor. Bazı personeller, “Hiç olmazsa bir nebze rahatlatır” yorumunu yapıyor. Ama hayat pahalı…

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, promosyon anlaşmasının çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Anlaşmanın, belediye iştiraklerinde görev yapan personelin ekonomik koşullarına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi. Törene Başkan Vekili Mehmet Alptekin, Personel A.Ş. ve Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Samur, Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Karakartal ve Şirket Sorumlusu Özgür Şahin de katıldı.

Aksu Belediyesi resmi açıklaması