Antalya’da sıcak havanın etkisini artırmasıyla birlikte sokakta geçirilen süre de uzadı. Ancak bu durum, trafikte tehlikeli görüntüleri de beraberinde getirdi. Kentte bazı çocukların, hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre çocuklar, yoğun trafikte seyreden otobüsün arkasına tutunarak uzun süre ilerledi. Bu durum, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

O anlara tanık olan sürücüler, yaşananlara tepki gösterdi. Beklenmedik bir hareketin zincirleme kazaya yol açabileceğini belirten sürücüler, bu tür davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

AİLELERE VE YETKİLİLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, çocukların özellikle yaz aylarında artan açık hava aktivitelerinde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ailelerin çocuklarını trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmesi ve benzer riskli davranışların önüne geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Benzer görüntüler, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya ve çevresinde de zaman zaman gündeme geliyor. Trafikte güvenliğin sağlanması için hem ailelere hem de denetim birimlerine önemli görev düşüyor.