Bahar mevsiminin son günlerini yaşayan Alanya'da, termometrelerin 25 dereceyi göstermesiyle birlikte sahil şeridinde hareketlilik arttı. Deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na ilgi gösterdi.

Güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin bir kısmı Akdeniz'in serin sularında yüzmeyi tercih ederken, diğerleri kumsalda güneşlenerek vakit geçirdi. Sadece plajlarda değil, aynı zamanda deniz üzerinde de hareketlilik gözlendi. Tekne turlarına katılan ziyaretçiler, kiraladıkları teknelerin güvertesinde manzaranın ve sıcak havanın tadını çıkardı.

TURİSTLERDEN KLEOPATRA PLAJINA İLGİ

Hafta sonu tatilini ailesiyle birlikte denize girerek değerlendiren vatandaşlardan Mustafa Erkan, bölgenin cazibesine dikkat çekti. Erkan, tatil deneyimini aktarırken, "Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda hafta sonu keyfini ailemizle birlikte geçirelim dedik. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Alanya'nın mutlaka görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SEZON ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Basına yansıyan haberlere göre, bahar aylarında yaz mevsimini aratmayan bu hava durumu, ilçedeki genel turizm dinamiklerini de hızlandırıyor. Erken başlayan sahil yoğunluğunun, yaklaşan yüksek sezon öncesinde Alanya esnafı ve yerel turizm sektörü için olumlu bir gösterge olduğu yakından takip ediliyor.