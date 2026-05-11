AK Parti MKYK

Üyesi ve önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentte son günlerde tartışılan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığında gerçekleştirilen Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuştu.

HİZMET VURGUSU

Geçmiş dönemde hayata geçirilen projelere dikkat çeken Türel, kentin AK Parti iktidarı döneminde katlı kavşaklar ve raylı sistem gibi yatırımlarla tanıştığını aktardı. Mevcut gündemin şehre zarar verdiğini belirten Türel, kamuoyuna yansıyan itirafçı tartışmalarının ve hırsızlık iddialarının Antalya'nın imajını zedelediğini ifade etti.

ALANYA VE İLÇELERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli siyasi tartışmalar ve hizmet eksenli eleştiriler, büyükşehirden altyapı ve ulaşım yatırımı bekleyen Alanya gibi önemli turizm ilçelerinde de yakından takip ediliyor. Türel, yerel yönetimlerde yeniden hizmet odaklı bir anlayışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şehrin hak ettiği eserlere yeniden kavuşacağını dile getirdi.

AİLE YAPISI VE TOPLUM

Toplantıda sosyal politikalara da değinen Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi vizyonunda ailenin merkezde bulunduğunu bildirdi. Güçlü bir devletin temelinde sağlam bir aile yapısının yattığını savunan Türel, toplumsal sorunların aşılmasında bu kurumun korunmasının kritik bir rol oynadığını kaydetti.