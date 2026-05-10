Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, Liman Mahallesi 31. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kazakistan uyruklu Darya Öztürk (43), öğle saatlerinde eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar sonrası adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Darya Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı yönlendirildi. Polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Darya Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öztürk’ün evli olduğu ve 7 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Antalya Konyaaltı’nda yabancı uyruklu kadının ölümü ile ilgili adli raporun ardından olayın nedeni netlik kazanacak.