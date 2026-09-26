Antalya bölgesinde 23 Eylül itibarıyla sonbahar mevsimine girilmesiyle hava sıcaklıkları 30 derecenin altına geriledi. Havanın serinlemesine rağmen, 26 Eylül sabahı yapılan meteorolojik ölçümlere göre deniz suyu sıcaklıkları 26 ile 29 derece arasında seyretmeye devam ediyor.

Kıyılarda deniz suyu sıcaklıklarının yüksek kalması, yerli ve yabancı turistlerin sahillere ilgi göstermesini sağlıyor. Eylül ayının son günlerinde bölge genelinde deniz turizmi kesintisiz sürüyor.

ALANYA LİSTENİN İLK SIRASINDA

Açıklanan verilere göre, Antalya kıyılarında en yüksek deniz suyu sıcaklığı Alanya'da ölçüldü. Saat 09.00'da yapılan kayıtlarda Alanya'da deniz suyu 28,8 derece, Alanya Yeni Yat Limanı Ana Mendirek Feneri'nde saat 09.43'te ise 27,9 derece olarak belirlendi.

Diğer ilçelerdeki sabah ölçümlerinde Kemer Sığlık Feneri'nde saat 09.44'te sıcaklık 28,1 derece, Konyaaltı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde saat 09.43'te 27,9 derece ve Finike'de saat 09.00'da 27,2 derece oldu. Listenin en düşük sıcaklığı ise saat 09.00'daki 26,4 derecelik ölçümle Kaş'ta tespit edildi. Kaş Bayındır Ana Mendirek Feneri'nde de saat 09.43'te su sıcaklığı 26,5 derece olarak kayıtlara geçti.

TURİZM SEZONUNA ETKİSİ NE OLACAK?

Alanya'nın bölgedeki en yüksek deniz suyu sıcaklığına sahip olması, ilçedeki turizm hareketliliğinin sonbahar aylarında da güçlü kalmasına olanak tanıyor. Sıcak deniz suyunun sahil işletmeleri ve konaklama tesisleri için olası yansımasının pozitif yönde devam etmesi bekleniyor.