TÜRKİYE Taekwondo Şampiyonası’nda +57 kilo Minikler kategorisinde zirveye çıkarak Türkiye şampiyonluğunu kazanan Menekşe Dönmez, başarısının ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün konuğu oldu.

Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü sporcusu ve Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu öğrencisi olan genç şampiyon, elde ettiği dereceyle hem kulübünün hem okulunun hem de Alanya’nın gururu oldu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ KAYMAKAM ÖZTÜRK İLE PAYLAŞTI

Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleşen ziyarette Menekşe Dönmez’e Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü Başkanı Baki Saka, Kulüp Antrenörü Merve Yazıcı Alıcı ve babası Saadettin Dönmez eşlik etti.

Türkiye’nin farklı noktalarından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada +57 kilo Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Dönmez’in başarısı, Alanya spor camiasında da sevinçle karşılandı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEBRİK

Genç sporcuyu makamında ağırlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Türkiye şampiyonluğu dolayısıyla Menekşe Dönmez’i tebrik etti. Öztürk, genç yaşında önemli bir derece elde eden Dönmez’e eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Öztürk ayrıca genç sporcunun başarısında emeği bulunan antrenörüne, kulüp yönetimine ve ailesine de teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ALANYA’YA ŞAMPİYONLUK GURURU

Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Menekşe Dönmez, Türkiye şampiyonluğu ile kariyerine önemli bir başarı ekledi. Genç sporcunun kazandığı şampiyonluk, Alanya’da taekwondo branşında yetişen genç sporcuların başarılarına da yeni bir halka ekledi.

Ziyaret, Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ün Menekşe Dönmez ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarı dileklerini iletmesinin ardından sona erdi. (Mine UZUN)