Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20

Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, zirveye katılacak uluslararası delegasyon ve refakatçilerine toplu taşımanın ücretsiz olması yönünde bir teklif hazırladı.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, 7 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan resmi yazı Başkanlık Makamı'na sunuldu. Teklifin, önümüzdeki pazartesi günü toplanacak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde karara bağlanması bekleniyor. Karar onaylanırsa, yaka kartı veya seyahat biniş kartı bulunan katılımcılar, sadece COP31 etkinlik alanına giden toplu taşıma hatlarından bedelsiz faydalanabilecek.

HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Ücretsiz ulaşım planlaması, konferans alanına entegre çalışan resmi ve özel halk otobüsleri ile tramvay hatlarını kapsayacak. Uygulama ile zirve süresince şehre gelecek olan konukların etkinlik alanına ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

ULAŞIM KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en kapsamlı çevre zirvelerinden biri olan COP31'de alınacak bu tür ulaşım kararları, organizasyonun iklim hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Katılımcıların bireysel araçlar yerine raylı sistemlere ve toplu taşımaya yönlendirilmesi, organizasyon kaynaklı karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik pratik bir adım olarak değerlendiriliyor.