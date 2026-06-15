Antalya genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler mayıs ayında hız kesmeden devam etti. Emniyet birimlerinin aktardığı verilere göre, il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda kural ihlali yapanlara toplam 3.830 trafik idari para cezası uygulandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürücüler üzerindeki yakalanma riski algısının en üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği bildirildi. Kesilen cezaların detaylarına bakıldığında, en yaygın kural ihlalinin kırmızı ışıkta geçmek olduğu tespit edildi.

ELEKTRONİK DENETİMLER NASIL UYGULANIYOR?

Uygulamaların salt fiziki polis kontrolleriyle sınırlı kalmadığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının da aktif olarak kullanıldığı duyuruldu. Bu elektronik altyapı sayesinde, kural ihlalleri anlık olarak tespit edilerek fiziki bir çevirme olmaksızın da sürücülere cezai işlem yansıtılabiliyor.

Trafik birimleri, kazaların önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak adına yaya ile araç sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Sürücülere, hem kendi can güvenlikleri hem de trafik düzeni için kurallara azami düzeyde riayet etmeleri uyarısında bulunuldu.