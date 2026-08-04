Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı "İç Göç İstatistikleri" raporuna göre, ülke genelinde iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi yer değiştirdi. Göç hareketliliğinin temel nedenleri arasında eğitim, aile fertlerine bağımlılık, medeni durum değişikliği ve konut şartları öne çıkarken, iş amaçlı yer değiştirmeler de istatistiklerde önemli bir paya sahip oldu.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ İŞ İÇİN TAŞINDI

Açıklanan resmi verilere göre, tayin, iş değişikliği veya yeni bir işe başlamak amacıyla farklı bir şehre göç edenlerin sayısı 2025 yılında 488 bin 643 olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki yıl 502 bin 2 seviyesindeyken, yaşanan kısmi düşüşe rağmen iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden birinin temel motivasyonu istihdam süreçleri olmaya devam etti.

CİNSİYETE GÖRE İŞ GÖÇÜ DAĞILIMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

İstihdam ve tayin nedeniyle şehir değiştiren 488 bin 643 kişinin cinsiyet dağılımına bakıldığında, göç edenlerin büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu aktarıldı. Verilere göre bu grubun 315 bin 87'sini erkekler oluştururken, 173 bin 556'sını ise kadınlar meydana getirdi.

İSTİHDAM GÖÇÜNDE ZİRVE VE SON SIRA HANGİ İLLERİN?

İş gerekçesiyle gerçekleşen nüfus hareketliliğinde en çok tercih edilen şehir megakent İstanbul oldu. İstanbul'a yalnızca iş ve tayin sebebiyle taşınanların sayısı 72 bin 141 olarak açıklandı. Öte yandan, iş ve çalışma imkanları bağlamında Türkiye genelinde en az göç alan il ise 819 kişiyle Ardahan olarak kayıtlara geçti.

VERİLERİN SOSYOEKONOMİK YANSIMASI NE İFADE EDİYOR?

İş gücü piyasasındaki hareketliliği yansıtan bu istatistikler, Türkiye'de bölgesel istihdam olanaklarının göç üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koyuyor. Toplam yer değiştiren 2,4 milyonu aşkın kişinin yaklaşık beşte birinin doğrudan çalışma hayatı odaklı hareket etmesi, büyükşehirlerin ekonomik çekim merkezi olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.