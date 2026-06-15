Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 Mart akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilini ders çalışarak geçiren genç öğrenci, motosikletiyle bir pizzacıya gidip alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken kaza kurbanı oldu.

Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 1.05 promil alkollü olduğu tespit edilen Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil, Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın, kaldırıldığı hastanede bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta toprağa verilen Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtülmüştü.

İLK DURUŞMADA GÖZYAŞI VE TEPKİ

Olayın ardından tutuklanan sürücü Kadir Efe hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Efe, üç aydır tutuklu olduğunu, evin geçimini kendisinin sağladığını ve yakın zamanda bir çocuğunun daha olacağını belirterek tahliyesini istedi.

BİLİNÇLİ TAKSİR NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde "bilinçli taksir", kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen kural ihlali (örneğin yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak) yaparak ölüme veya yaralanmaya neden olması durumunda uygulanıyor. Bu madde kapsamında yargılanan sanıkların alacağı cezalar, basit taksir suçlamalarına oranla daha yüksek alt ve üst sınırlardan belirleniyor.

Duruşma salonunda Yaren Mercan'ın annesi Binnaz, babası Mehmet, kız kardeşleri Büşra ve Damla Mercan ile taraf avukatları hazır bulundu. Genç kızın tıp fakültesinden arkadaşları ise duruşmaya doktor önlükleriyle katılarak acılı aileye destek verdi. Aile sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanık Kadir Efe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.