Yıkım tartışmalarıyla sıkça gündeme gelen bungalov ve bağ evlerinin inşasına yönelik yeni bir idari adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği değişikliği ile tarımsal amaçlı yapıların kurulabileceği alan sınırı esnetildi. Düzenleme, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

NTV'nin aktardığına göre, yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte tarım arazilerindeki yapılaşma şartları yeniden belirlendi. Önceki uygulamada yer alan 5 dönüm şartı, yeni düzenleme ile 2 dönüme çekildi. İlgili yönetmeliğin tarımsal amaçlı yapıların kriterlerini belirleyen Ek-1 bölümündeki 6.1 numaralı maddede bulunan "5 hektar" ibaresi de resmi olarak "2 hektar" şeklinde güncellendi. Belirlenen bu özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde, en fazla 30 metrekare taban alanına sahip bağ evi veya tarımsal amaçlı yapı inşa edilebilecek.

MEVCUT BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılan resmi başvuruların hukuki durumu da karara bağlandı. İlgili metinde, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan eski hükümlerin, geçmiş başvurular için geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

Bakanlık birimlerine daha önce iletilen tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım talepleri, başvuru tarihindeki mevzuat kapsamında incelenecek. Bu uygulama, bürokratik sürecini başlatmış olan mülk sahiplerinin geriye dönük kural değişikliklerinden etkilenmemesini ve idari işlemlerin mevcut haklar korunarak tamamlanmasını sağlayacak.