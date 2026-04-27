Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen olay, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Adranos Çayı kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olayın şüpheli bulunması nedeniyle geniş çaplı inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Adranos Çayı çevresindeki ağaçlık alanda yaşandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kimlik belirleme süreci başlatıldı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Kadir Dönmez (39) olduğu öğrenildi. Dönmez’in evli ve bir çocuk babası olduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine savcılık talimatıyla detaylı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaptı. Dönmez’in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemi sonrasında netlik kazanacağını belirtti. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Olay, son dönemde benzer vakaların kamuoyunda yarattığı hassasiyet nedeniyle dikkat çekerken, yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.