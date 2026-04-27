ALANYA’DA köklü bir geçmişe sahip olan deve kültürü, Yörük yaşamının izlerini günümüze taşıyan önemli değerler arasında yer alıyor. Tarih boyunca taşımacılık, göçer yaşam ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayan develer; güç, bereket ve zenginliğin simgesi olarak halk kültüründe özel bir yere sahip oldu. Ancak Alanya Belediyesi’nin 2024 yılında, kurallara uyulmadığı ve turizme zarar verdiği gerekçesiyle devecilik faaliyetlerine son vermesi, bu alanda geçimini sağlayan vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle Sugözü, Kütürüp ve Koca Hasanlı mahallelerinde yaşayan deveciler, yasak sonrası işsiz kaldıklarını belirterek yeniden çalışma izni talep ediyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ALANYA'DA DEVECİLİK

Sugözü Mahallesi’nden Mustafa Koca, deveciliğin geçmişten bugüne uzanan serüvenini anlatarak, bu mesleğin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekti. Koca, “1970’li yıllarda bu develerle portakal yükleri taşırdık. Yükleri boyunlarına sarar, Konya’ya kadar götürür, oradan buğdayla takas ederdik. Bozkır’a uzanan bu yolculuklar, aslında eski İpek Yolu güzergâhını andıran bir ticaret hattıydı. Günler süren bu yolculuklarda develer bizim en büyük yardımcımızdı. O dönemlerde araçların ulaşamadığı yerlere kum, toprak ve her türlü yükü yine develerle taşırdık. Köylere, bahçelere, inşaat alanlarına ulaşım tamamen bu şekilde sağlanırdı. Yani develer sadece bir taşıma aracı değil, hayatın merkezinde yer alan bir geçim kaynağıydı. 1988 yılıyla birlikte turizmin gelişmesi, bizim için de bir dönüm noktası oldu. Taşımacılığın yerini yavaş yavaş araçlar alınca biz de develeri turizme kazandırmaya başladık. Bu süreçte devecilik bizim ana geçim kaynağımız haline geldi. Bugün develer turizmin önemli bir parçası. Özellikle yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler develere binmekten büyük keyif alıyor, biz de onlara kısa gezintiler yaptırıyoruz. Bu hem turistler için farklı bir deneyim oluyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Geçmişten gelen bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Devecilik bugün hem bir gelenek hem de turizme hizmet eden önemli bir faaliyet olarak varlığını sürdürüyor” dedi.

DEVECİLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yıllardır deve sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Şahin ise yasak kararının ardından yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Şahin, “Yıllardır deve sektörüyle uğraşıyoruz. Sugözü, Kütürüp ve Koca Hasanlı mahalleleri olarak bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu işten aile başına en az 3, en fazla 7-8 kişi ekmek yiyor. 2 yıl öncesine kadar deve sektörünü aktif şekilde yürütüyorduk. Bu işi yaparken ne yayalara ne de trafiğe herhangi bir zararımız olmadı. Belediyenin bize sunduğu fiyat tarifesine göre çalıştık ve vatandaşlarımızla turistlerimiz de memnundu. Ancak yaklaşık 2 yıldır çalışamıyoruz. Hayvanlarımız ahırda, adeta kapalı durumda. Dışarı çıkarmakta zorlanıyoruz, çoğu zaman çıkaramıyoruz. Bu durum hem hayvanlarımızı hem de bizleri olumsuz etkiliyor. Belediyemizden ricamız, bize yeniden çalışma imkânı sağlanmasıdır. Mahalleler olarak tekrar işimizin başına dönmek istiyoruz. Sizlerin ve halkımızın desteğiyle yeniden çalışmayı umut ediyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız. Bizim kimseye bir zararımız yok” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi