Antalya’da etkisini artıran sıcak hava, Kemer sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi dikkat çekerken, sezonun erken başladığı yorumları yapılıyor.

SABAH SAATLERİNDE PLAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinden itibaren hissedilen sıcak hava, tatilcileri sahillere yöneltti. Günün erken saatlerinde bile Kemer sahillerinde yoğunluk oluşması dikkat çekti. Plajlarda hareketlilik gün ilerledikçe daha da arttı.

YABANCI TURİST YOĞUNLUĞU ÖNE ÇIKTI

Özellikle Rus turistlerin yoğunluk oluşturduğu sahil şeridinde yaz aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bazı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirdi.

Sabah saatlerinde başlayan bu hareketlilik… gün içinde sahilin tamamen dolmasına neden oldu.

ESNAF UMUTLU AMA TEMKİNLİ

Bölgede oluşan yoğunluk, Antalya Kemer’de turizm sezonu erken başladı yorumlarını beraberinde getirdi. Turizmciler ve esnaf, artan hareketliliğin sezon açısından olumlu bir sinyal olduğunu belirtirken, yoğunluğun kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.