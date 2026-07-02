Antalya Manavgat'ta D-400 kara yolunda tur minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Kaza, D-400 kara yolundaki Çolaklı Jandarma Kamp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyreden Yücel K. yönetimindeki 07 BIY 608 plakalı tur minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Musa K. idaresindeki 07 BEJ 633 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Gülizar Ö., Hamide K. ve 14 yaşındaki Elif Y. Ö. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Turistler kısa süreli panik yaşadı

Kazaya karışan tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Manavgat'taki otellere götürdüğü belirtildi. Çarpışmanın ardından minibüste bulunan turistlerin kısa süreli panik yaşadığı, herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve ekipler tarafından güvenli bir alana alındıkları bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.