TÜRKİYE genelinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan tırmanış, Alanya'daki ulaşım sektöründe de zam beklentilerini beraberinde getirdi. Taksici esnafının artan akaryakıt ücretleri, araç bakım-onarım masrafları ve diğer işletme giderlerinin katlanarak artması, mevcut fiyat tarifesinin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı. Sektörün ayakta kalabilmesi ve hizmet kalitesinin düşmemesi adına taksimetre ücretlerinin güncel ekonomik koşullara göre yeniden belirlenmesi talebi, Alanya Şoförler Odası tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine taşındı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, "Biz oda olarak gerekli başvurumuzu yaptık. Antalya Büyükşehir Belediyesi talebimizi değerlendirecek ve alınan karar doğrultusunda günün ekonomik koşulları ile son aylarda akaryakıta yapılan fahiş zamları da dikkate alarak bir karar verecektir. Elbette ki taksi ücretlerine zam yapılması bizleri mutlu etmiyor ancak bakım-onarım giderleri ve her hafta üst üste gelen akaryakıt zamları bu talebi zorunlu kılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet verirken onların alım gücünü ve kesesini de dikkate alıyoruz. Bazı konularda istemeden de olsa piyasa şartları, sektörleri sürdürülebilir bir hizmet için buna zorunlu kılıyor. Başvurumuz değerlendirilecek ancak taksi ücretleri ne kadar artarsa artsın, önemli olan akaryakıt fiyatlarının nerede duracağıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne zam talebimizi ilettik, çok yakın bir zamanda taksimetreler güncellenecektir" ifadelerini kullandı.

2026 YILINDA AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM VE ORANSAL ARTIŞLAR

2026 yılı, akaryakıt fiyatları açısından piyasaların dalgalı ve rekor seviyelere sahne olduğu bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Yılın başından 15 Eylül 2026 tarihine kadar geçen süreçte, uluslararası petrol fiyatları ve kur hareketlilikleri neticesinde akaryakıt ürünlerine ardı arkası kesilmeyen zamlar yansıtıldı.

Ocak 2026 başlangıcında Türkiye genelinde 1 litre benzin ortalama 52,23 TL seviyelerinden işlem görürken, 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla peş peşe gelen zamlar sonucunda 80,26 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte benzinin litre fiyatında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 53,6 oranında bir artış gerçekleşti.

Aynı döneme bakıldığında, yılın ilk günlerinde 1 litre motorin fiyatı ortalama 53,63 TL seviyesindeyken, 15 Eylül 2026 tarihindeki güncel tarifelerle birlikte 95,60 TL sınırına dayandı. Böylece motorin fiyatlarında yılbaşından bu yana yaşanan toplam artış oranı yaklaşık yüzde 78,2'ye ulaşarak ulaşım maliyetlerindeki devasa yükü gözler önüne serdi. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi