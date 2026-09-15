Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, kentin turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Güreş Ağası Sabri Gülel, ilçenin alternatif turizm potansiyelini katılımcılarla paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre, toplantının ana gündemini Antalya’nın farklı ilçelerindeki tarihi ve geleneksel değerlerin yeni destinasyonlar olarak kente kazandırılması oluşturdu. Bu kapsamda Korkuteli Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını yansıtan etkinlikleri ön plana çıkardı. Özellikle Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri, turizm rotalarına eklenebilecek projeler olarak değerlendirildi.

ALTERNATİF TURİZM İÇİN NELER HEDEFLENİYOR?

Antalya Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekli organizasyonların ele alındığı buluşmada, kıyı turizminin ötesine geçilerek kırsal ve kültürel değerlerin canlandırılması hedefleniyor. Geleneksel yağlı güreş kültürünün ve tarihi şenliklerin, kentin genel turizm vizyonuna entegre edilmesiyle bölgeye gelen ziyaretçilere farklı deneyimler sunulması planlanıyor.

KORKUTELİ'NİN VİZYONU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Saniye Caran, "Gelenekten Geleceğe" projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Caran, Korkuteli’nin kültürünü ve eşsiz değerlerini Antalya turizminin güçlü yapısıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. İlçe sınırlarını aşan bu tanıtım hamlesinin, kentin kültürel çeşitliliğine ve yerel turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.