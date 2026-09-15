Antalya'da 11 Eylül tarihinde seferlerine son verilen ve 27 yıldır hizmet veren nostalji tramvayıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Uygulamadan en çok etkilenen mahallelerin muhtarları konuyu gündemde tutarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı da sürece dair açıklamalarda bulundu. Subaşı, mahalle sakinlerinin ve muhtarların taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhtarların kendisini halka açık bir basın toplantısına davet ettiğini aktaran Subaşı, hizmetlerin asıl sahibinin Antalyalılar olduğunu vurguladı. Kent konseyinde düzenlenen bir toplantıda belediye yetkilileri ile muhtarlar arasında yaşanan gerginliğe de değinen eski başkan, diyalog eksikliğine dikkat çekti. Subaşı, yetkililerin eleştirilere karşı sergilediği tutumun toplantının verimsiz geçmesine neden olduğunu bildirdi.

TRAMVAYIN KALDIRILMA GEREKÇELERİ İKNA EDİCİ BULUNMADI

Antalya Büyükşehir Ulaşım AŞ tarafından öne sürülen yangın riski ve tarihi eserlere zarar veren titreşim iddiaları, Subaşı tarafından eksik bulundu. Eski başkan, vagonlardaki klima sistemlerinin doğru bir mühendislik çalışmasıyla kolayca modernize edilebileceğini belirtti. Ayrıca, titreşim konusundaki endişelerin koruma kurulları tarafından değil, aylar sonra belediye tarafından gündeme getirilmesinin ikna edici olmadığını savundu.

NOSTALJİK TRAMVAY ANTALYA'YA NASIL KAZANDIRILMIŞTI?

Tramvayın kente geliş süreci, 1990'lı yılların ortalarında gerçekleştirilen Kalekapısı Kent Merkezi projesine dayanıyor. O dönemde trafiğe kapatılan bölgelerdeki esnafın ticari kaygılarını gidermek amacıyla, Almanya'nın Nürnberg kentiyle kurulan kardeş şehir ilişkisi devreye sokuldu. İsmail Baloğlu ve Bedri Yalçın'ın girişimleri, dönemin Nürnberg Belediye Başkanı Ludwig Scholz'un desteğiyle üç vagon Antalya'ya hediye edilerek 27 yıllık hizmet serüveni başlatılmıştı.

Nostaljik tramvayın sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda yaşlılar ve engelliler için güvenli bir alternatif olduğuna dikkat çekiliyor. Tek hat üzerinde çalışan bu sistemin tamamen kaldırılmasının veya yerine başka bir araç konmasının, kent merkezindeki araç trafiğini ciddi şekilde artıracağı öngörülüyor. Hasan Subaşı, Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunu aydınlatacak detaylı bir açıklama yapmasının ve seferlerin yeniden başlatılmasının kentte büyük bir memnuniyet yaratacağını sözlerine ekledi.