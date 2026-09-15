İNGİLTERE Lig Kupası’nda 3. tur heyecanı West Ham United-Fulham karşılaşmasıyla devam ediyor. Londra’nın iki temsilcisi, kupada yoluna devam edebilmek için kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.

West Ham United taraftarının önünde tur ararken, Fulham ise deplasmanda rakibini saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefleyecek.

LONDRA DERBİSİNDE HEDEF TUR

EFL Kupası’nın 3. turunda karşılaşacak iki takım için de mücadele büyük önem taşıyor. Premier League’de mücadele eden West Ham United ve Fulham, bu kez lig yarışını bir kenara bırakarak kupada tur için sahaya çıkacak.

Ev sahibi West Ham United, London Stadium’da taraftar desteğini arkasına alarak avantajını kullanmak isterken, Fulham ise deplasmanda kazanarak kupadaki yolculuğunu sürdürmeye çalışacak.

KAZANAN TAKIM YOLUNA DEVAM EDECEK

İngiltere Lig Kupası’ndaki 3. tur karşılaşması iki takım açısından da bir üst tura yükselme mücadelesine sahne olacak. West Ham United ile Fulham arasındaki Londra derbisinde alınacak sonuç, kupada yoluna devam edecek takımı belirleyecek.

İki Premier League ekibinin karşı karşıya gelecek olması nedeniyle mücadelede yaşanacak rekabet futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

MAÇ LONDON STADIUM’DA OYNANACAK

West Ham United-Fulham karşılaşmasına West Ham’ın iç saha maçlarını oynadığı London Stadium ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip kendi seyircisi önünde tur biletini almak isterken, Fulham deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

WEST HAM UNITED-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

West Ham United-Fulham karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 21.45’te başlayacak. EFL Kupası 3. tur mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.