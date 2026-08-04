2026 YILI Temmuz ayında Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 205,8 milyon dolar olduğunu belirten Çandır, “Tarım ihracatı yüzde 30,5 artarak 91,7 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 68,8 artışla 46,8 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 16,4 artışla 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. Ocak-Temmuz 2026 döneminde Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 1,4 milyar dolar olduğunu kaydeden Ali Çandır, “Tarım ihracatı aynı dönemde yüzde 14,1 artışla 816,7 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 24,4 artışla 496,8 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 2,1 artışla 43,6 milyon dolara çıktı. Üretimden ihracata emek veren tüm üreticilerimize, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. 2026 yılının 7 ayı toplamında bir önceki yılın aynı dönemine göre Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payının aynı kalarak yüzde 59 olduğunu dile getiren Çandır, şunları söyledi: “Sanayinin payı yüzde 2 azalmış olup yüzde 26'dır. Madenciliğin payı aynı kalmış olup yüzde 12'dir. 2026 Temmuz ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 15,8'i, yıl toplamında da yüzde 18,7'si Antalya'dan yapıldı. Temmuz ayında süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 35,9'u, yıl toplamında da yüzde 42,1'i Antalya'dan yapıldı. Temmuz ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 2,9'u Antalya'dan yapıldı, yıl toplamında da yine yüzde 3,9'u Antalya'dan yapıldı. 2026 Temmuz ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,9'u ve yıl toplamında ise yüzde 1'i Antalya'dan yapıldı."

Kaynak: DHA