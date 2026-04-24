Antalya’da şedhir genelinde de hissedilen deprem saat 06.18’de 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Girit açıkları olduğu açıklandı.

SABAH 06.18’DE MEYDANA GELDİ

Antalya’da sabah saatlerinde yaşanan deprem, özellikle erken saatlerde evde olan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Saat 06.18’de meydana gelen sarsıntı, şehir genelinde hissedildi. Alanya, Manavgat ve merkez ilçelerde birçok kişi uykudan uyanarak dışarı çıktı.

BÜYÜKLÜK 5.9 OLARAK AÇIKLANDI

AFAD verilerine göre Antalya’da hissedilen depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Girit açıkları olduğu ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu tür deniz kaynaklı depremler, kıyı kentlerinde geniş bir alanda hissedilebiliyor.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Sarsıntının ardından özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar hızlı şekilde dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar araçlarına binip açık alanlara yöneldi. Antalya sabah depremi 5.9 büyüklüğünde hissedildi araması kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Ana sarsıntının ardından Akdeniz sularında sismik bir hareketlilik dalgası başladı. Saat 07.08'de 3.8 büyüklüğünde, 07.11'de yine aynı büyüklükte bir başka sarsıntı daha rapor edildi. Saat 08.27'de 6.52 kilometre derinlikte gerçekleşen bir başka 3.8 büyüklüğündeki deprem oluştu. Toplamda 5.9'luk depremin ardından 15 sarsıntı kayda geçti.

İLK BELİRLEMELERDE OLUMSUZLUK YOK

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ekipler sahada kontrol çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi istendi.

Deprem sonrası kısa süreli bir tedirginlik yaşansa da, hayatın normale dönmeye başladığı gözlendi. Sabah işe giden birçok kişi sarsıntıyı yolda ya da evden çıkarken hissettiğini ifade etti.