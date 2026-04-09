​Polislerin gece gündüz demeden büyük bir sabırla görev yaptığını belirten Sipahioğlu, emniyet mensuplarını günlük hayatın görünmeyen kahramanları olarak nitelendirdi. Herkesin huzur içinde yaşayabilmesi adına verilen emeğin takdire şayan olduğunu ifade eden Sipahioğlu, zor şartlar altında görevini layıkıyla yerine getiren tüm polis teşkilatına başarılar diledi.

​ŞEHİTLERE RAHMET GAZİLERE MİNNET

​Mesajında şehit ve gazileri de unutmayan Sipahioğlu, vatan görevi başında hayatını kaybeden polisleri rahmetle anarken, gazilere şükranlarını sundu. Toplumun her zamankinden daha fazla dayanışma ve saygıya ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Sipahioğlu, emniyet teşkilatının bu birlik duygusunun en önemli parçalarından biri olduğuna inandıklarını belirtti.

​Sipahioğlu, açıklamasını tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası’nı en içten dileklerle kutlayarak ve görevlerinde sağlık ile huzur dileyerek sonlandırdı.

Muhabir: Gülser YİĞİT