Antalya’da üniversitelerin açılmasına kısa süre kala kiralık konut piyasasında öğrenci hareketliliği başladı. Özellikle Akdeniz Üniversitesi çevresindeki mahallelerde 1+1 dairelere yönelik talebin artmasıyla kira bedelleri; konum, eşya durumu, binanın özellikleri ve üniversiteye ulaşım imkanlarına göre geniş bir aralıkta değişiyor. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, öğrencilerin tercih ettiği 1+1 dairelerde kiraların 10 bin liradan başlayarak 55 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi.

EŞYALI DAİRELERDE FİYAT DAHA DA YÜKSELİYOR

Mert’in verdiği bilgilere göre, üniversiteye yakın bölgelerde boş 1+1 dairelerin en küçük seçenekleri ile bodrum ve çatı katlarında kiralar 10-12 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar yükseliyor. Eşyalı 1+1 dairelerde ise başlangıç seviyesinin 12-14 bin lira olduğunu belirten Mert, konum, eşyanın niteliği ve konutun özelliklerine bağlı olarak kira bedelinin 50-55 bin liraya ulaşabildiğini ifade etti.

KONYAALTI'NDA KİRALAR DAHA YÜKSEK

Antalya’nın ilçeleri arasında da belirgin fiyat farklılıkları bulunuyor. Mert, Konyaaltı’nda 1+1 dairelerin 20-25 bin liradan başladığını, Muratpaşa’da ise 15-20 bin lira seviyelerinden seçenekler bulunabildiğini aktardı. Kepez’in görece daha uygun seçenekler sunduğunu belirten Mert, öğrencilerin yalnızca kira bedeline göre hareket etmediğini; ulaşım için harcanacak zaman ve maliyeti azaltmak amacıyla üniversiteye yürüme mesafesindeki konutlara yöneldiğini söyledi.

ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE TALEP YOĞUNLAŞIYOR

Öğrencilerin aynı dönemde konut aramaya başlaması, üniversite çevresindeki küçük ve eşyalı dairelere talebi yoğunlaştırıyor. Antalya gibi yerleşim alanlarının geniş olduğu bir kentte kampüse uzaklık da öğrencilerin toplam barınma maliyetini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle daha düşük kiralı bir konut ile üniversiteye yakın ancak daha yüksek bedelli bir daire arasında tercih yapılırken ulaşım süresi ve ulaşım giderlerinin de hesaba katılması önem taşıyor.

SAHTE İLAN VE KAPORA UYARISI

Konut arayışındaki öğrenciler açısından bir başka risk ise internet üzerinden yayımlanan sahte ilanlar. Halit Mert, özellikle şehir dışından Antalya’ya gelecek öğrencilerin piyasanın belirgin biçimde altında fiyat sunan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Konut görülmeden veya ilanı veren kişinin taşınmazla ilişkisi doğrulanmadan kapora gönderilmesi, dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle ilan bilgilerinin karşılaştırılması, mümkünse taşınmazın görülmesi ve ödeme öncesinde muhatabın yetkisinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

EMLAK İLANLARINDA YETKİ DOĞRULAMASI VAR

Taşınmaz ilanlarında güvenliği artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre ilan platformlarında taşınmaz ilanı verme süreçlerinde kimlik ve taşınmazla ilgili yetki kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sistem, sahte ilanların ve yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanların önüne geçilmesine yönelik bir güvenlik mekanizması oluşturuyor. Bununla birlikte öğrencilerin ve ailelerin yalnızca ilan görüntüsüne güvenmeyip işlem yapacakları kişi veya işletmenin bilgilerini ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

YETKİ BELGESİ KONTROL EDİLMELİ

Taşınmaz ticaretiyle profesyonel olarak uğraşan işletmelerin mevzuat kapsamında yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Yetki belgeleri işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden düzenleniyor. Yetkili işletmeler için meslek odası ve vergi kaydı gibi şartların yanı sıra sorumlu emlak danışmanına ilişkin mesleki yeterlilik koşulları da bulunuyor. Mert de öğrenci ve ailelere işlem yapacakları emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

SÖZLEŞME VE ÖDEME AŞAMASINDA BELGE ÖNEMLİ

Kiralama sürecinde yalnızca ilan aşamasının değil, sözleşme ve ödeme işlemlerinin de dikkatle yürütülmesi gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkili emlak işletmelerinin kiralamaya aracılık işlemlerinde tarafların ve taşınmazın bilgilerini içeren belgeleri düzenlemesine ilişkin kurallar bulunuyor. Öğrencilerin konutu görmeden acele ödeme yapmaması, ödeme yaptığı kişi veya işletmenin kimliğini ve yetkisini doğrulaması, yapılan ödemelerin belgelendirilmesine özen göstermesi ve imzalayacağı sözleşmenin hükümlerini incelemesi olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.