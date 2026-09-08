Alanya’nın Okurcalar Mahallesi İlifos Caddesi’nde gerekli izin belgeleri bulunmadan faaliyet gösterdiği belirtilen işyerine yönelik yıkım işlemi gerçekleştirildi. Uzun süredir bölgedeki esnaf ve vatandaşların şikâyetlerine konu olan işyeriyle ilgili süreç, yapılan tespitlerin ardından belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda yıkımla sonuçlandı.

İşyeri hakkında daha önce çeşitli kurumlara başvurular yapıldığı, Alanya Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu tarafından düzenlenen tutanakta da faaliyetin gerekli izin belgeleri bulunmadan sürdürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Alanya Belediyesi ekipleri, encümen kararının ardından Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla bölgeye giderek uygulamayı gerçekleştirdi.

ZABITA VE KOLLUK EKİPLERİ BÖLGEDEYDİ

Yıkım sırasında Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kolluk kuvvetleri de destek verdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mevzuata aykırı olduğu belirtilen yapı tamamen kaldırıldı. Belediyelerin imar alanındaki görevleri kapsamında ruhsatsız yapıların tespiti, tutanak altına alınması ve alınan idari kararların uygulanması ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülüyor.

KAÇAK YAPILARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Alanya Belediyesi’nin görev ve çalışma düzenlemelerine göre kaçak veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili şikâyetler yerinde inceleniyor, tespit edilen aykırılıklar tutanağa bağlanıyor ve gerekli dosyalar belediye encümenine sunuluyor. Encümen tarafından alınan kararların ilgililere tebliği ve uygulama aşamasındaki işlemler de ilgili belediye birimleri tarafından yürütülüyor. Zabıta ekipleri ise yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve işlemin sahada yürütülmesinde görev üstleniyor.

İşyeri faaliyetleri açısından da yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı birbirinden farklı idari süreçler oluşturuyor. Belediyenin zabıta birimleri, işyerlerinin gerekli açma ve çalışma ruhsatına sahip olup olmadığını denetleyebiliyor; ruhsatsız veya ruhsata aykırı faaliyet tespit edildiğinde ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanabiliyor. Bu nedenle işletme açmayı planlayanların faaliyete başlamadan önce yapı ve kullanım şartlarının yanı sıra işyeri ruhsatı bakımından da gerekli izinleri tamamlaması gerekiyor.

OKURCALAR'DA DAHA ÖNCE DE YIKIM YAPILMIŞTI

Okurcalar’da ruhsatsız yapılara yönelik uygulamalar geçmiş yıllarda da gündeme geldi. Alanya Belediyesi, 2015 yılında mahallede baraka niteliğindeki ruhsatsız işyerlerine yönelik yıkım gerçekleştirmişti. Belediye o dönemde kaçak yapılaşmanın kent görüntüsünün yanı sıra kurallara uygun çalışan işletmeler açısından haksız rekabete yol açabildiğini vurgulamıştı. Son uygulama da bölgede yapı ve işletme faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin önemini yeniden gündeme getirdi.

TURİZM BÖLGELERİNDE DÜZEN VE EŞİT REKABET VURGUSU

Alanya’nın batısında yer alan Okurcalar, konaklama tesisleri ve turizm odaklı ticari işletmelerin yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor. Bu tür bölgelerde ruhsat ve imar denetimleri yalnızca kent estetiği açısından değil, işletmeler arasında eşit koşulların korunması, kamusal alanların düzenli kullanılması ve turizm çevresinin niteliğinin sürdürülmesi bakımından da önem taşıyor. Mevzuata uygun faaliyet gösteren esnaf açısından denetimlerin bütün işletmelere aynı şekilde uygulanması beklentisi öne çıkıyor.

BÖLGE ESNAFINDAN YIKIMA DESTEK

Yıkımın ardından çevredeki bazı esnaf ve vatandaşlar Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e destek verdi. Bölge sakinleri, ruhsatsız ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapılara karşı uygulamaların sürdürülmesini isterken, kaçak yapıların kaldırılmasının İlifos Caddesi’nin görünümüne ve esnaf arasındaki adalet duygusuna olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaçak veya ruhsata aykırı yapı şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların doğrudan müdahale yerine belediyenin ilgili birimlerine başvurarak inceleme talep etmesi gerekiyor. Alanya Belediyesi’nin kurumsal süreçlerinde de kaçak yapı tespit ve yıkım şikâyetleri ayrı bir başvuru ve işlem alanı olarak yer alıyor. Yapının hukuki durumuna ilişkin değerlendirme ise saha incelemesi, mevcut ruhsat ve projelerin kontrolü ile ilgili idari işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkili makamlarca yapılıyor.