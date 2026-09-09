Antalya başta olmak üzere Akdeniz’in üç ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya’nın Kumluca, Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan yangınlar yerleşim alanlarını tehdit ederken, Mersin’in Bozyazı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Adana’nın Kozan ilçesinde ise rüzgârın etkisiyle genişleyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ANTALYA’DA 254 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Antalya’da pazartesi akşamı başlayan yangınlar Kumluca, Aksu ve Kepez ilçelerinde etkili oldu. Gün içinde etkisi azaltılan alevler, akşam saatlerinde rüzgârın kuvvetlenmesiyle yeniden büyüdü ve bazı yerleşim noktalarına kadar ulaştı. Kumluca ve Aksu’da toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edildi.

Kumluca’daki yangında 10 ev ile bazı seraların zarar gördüğü bildirildi. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmaların ardından Kumluca’daki yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü de Kumluca’daki yangının kontrol altına alındığını, Aksu’daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA ULAŞIM ETKİLENDİ

Aksu ve Kepez çevresindeki yangın nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunun bazı bölümleri güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Anadolu Ajansı’nın 8 Eylül tarihli haberine göre yol daha sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yangına 5 uçak, 10’dan fazla helikopter, 110 arazöz ve 600’ün üzerinde personelle müdahale edildi.

Yangının elektrik altyapısına zarar vermesi nedeniyle 2 binden fazla abonenin bir süre enerji alamadığı bildirildi. Ekiplerin özellikle Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

MERSİN BOZYAZI’DA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde, muz seralarının üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelle müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda alevlerin kontrol altına alındığı açıklandı.

ADANA’DA 40 EV BOŞALTILDI

Adana’nın Kozan ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki yangın kontrol altına alınırken, Doğanalanı ve Enizçakırı çevresindeki yangın rüzgârın etkisiyle genişledi. Alevlerin Aladağ ve İmamoğlu yönündeki ormanlık alanlara da ulaştığı bildirildi.

Adana Valiliğinin açıklamasına göre Enizçakırı Mahallesi’nde 40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, 55 arazöz ve farklı kurumlara ait araçlarla toplam 476 personel müdahale etti.

Karaisalı, Feke ve Kozan’ın Düzağaç bölgesinde daha önce kontrol altına alınan yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Kozan çevresinde devam eden yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

SEKİZ GÜNDE 400’Ü AŞKIN YANGIN ÇIKTI

Orman Genel Müdürlüğünün 8 Eylül 2026 tarihli verilerine göre, 1 Eylül’den itibaren Türkiye genelinde 146’sı ormanlık, 260’ı orman dışı alanda olmak üzere toplam 406 yangın meydana geldi. Yalnızca 6-8 Eylül arasında kayda geçen yangın sayısı 177 oldu.

OGM, özellikle yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın bir araya geldiği dönemlerde yangınların kısa sürede büyüyebildiğini belirterek vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması ve duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesini istedi.