Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesinde, işletmecinin erkekler tuvaletindeki şüpheli bir düzeneği fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese sevk edilen ekiplerin ardından olay yeri inceleme çalışması başlatıldı ve tuvalet içerisindeki düzenek ayrıntılı şekilde incelendi.

GÖRÜNTÜLERİ UZAKTAN AKTARABİLEN KAMERA BULUNDU

Yapılan incelemede, tuvalete gizlenmiş bir kamera düzeneği tespit edildi. Düzeneğin görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarabilme özelliğine sahip olduğu belirlenirken cihaz, delil niteliğinin korunması amacıyla muhafaza altına alındı. Polis, düzeneği kimin veya kimlerin yerleştirdiğini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GİZLİ KAMERA SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Gizli kamera olarak kullanılan sistemler, boyutlarının küçülmesi ve kablosuz bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla farklı nesnelerin veya yapıların içine saklanabilecek şekilde kullanılabiliyor. Bazı cihazlar görüntüyü kendi hafızasına kaydederken bazıları kablosuz ağ ya da başka bir bağlantı üzerinden görüntüleri uzaktaki bir cihaza canlı aktarabiliyor. Böyle bir düzenek bulunduğunda cihazın hafızası, bağlantı özellikleri ve varsa dijital izleri, düzeneğin kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi açısından önem taşıyabiliyor.

ADLİ SÜREÇTE DİJİTAL İZLER ÖNEM TAŞIYOR

Bu tür olaylarda soruşturmanın önemli bölümünü fiziksel ve dijital deliller oluşturuyor. Kameranın üzerindeki olası izlerin yanı sıra cihazda bulunan kayıtlar, bağlantı bilgileri ve teknik veriler incelemeye konu olabiliyor. Çevredeki güvenlik kameraları da şüpheli kişilerin bölgeye giriş ve çıkışlarının belirlenmesinde kullanılabiliyor. Elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesine yönelik adli süreç yürütülüyor.

TUVALETLERDE MAHREMİYET EN ÜST DÜZEYDE

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kamera sistemlerinin kullanımına ilişkin değerlendirmelerinde, güvenlik amacıyla kamera kullanılabilecek alanlarla kişilerin yüksek mahremiyet beklentisi taşıdığı alanlar arasında açık bir ayrım yapılıyor. Kurumun açıklamalarında tuvalet, soyunma odası ve benzeri özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Kamera kullanımının meşru bir güvenlik amacı taşıdığı durumlarda dahi konum, görüş açısı ve kayıt kapsamının ölçülü olması gerekiyor.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir kişinin mahremiyet alanındaki görüntülerinin bilgisi ve rızası dışında kaydedilmesi, olayın özelliklerine göre Türk Ceza Kanunu’ndaki özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilebiliyor. Yargıtayın geçmişte tuvaletlere gizlenen kamera veya kayıt özelliği açık bırakılan cihazlarla ilgili dosyalarda verdiği kararlar da bu alanların kişinin fiziksel mahremiyetinin en güçlü şekilde korunduğu yerlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Görüntülerin ayrıca paylaşılması veya başka kişilere aktarılması halinde olayın hukuki boyutu elde edilen delillere göre genişleyebiliyor.

ŞÜPHELİ BİR DÜZENEK BULUNURSA NE YAPILMALI?

Umuma açık bir işletmede veya başka bir alanda gizli kamera olduğundan şüphelenilmesi halinde düzeneğe mümkün olduğunca müdahale edilmeden kolluk birimlerine haber verilmesi önem taşıyor. Cihazın sökülmesi, hafızasının silinmesi veya bağlantısının değiştirilmesi dijital delillerin zarar görmesine yol açabileceğinden incelemenin uzman ekipler tarafından yapılması gerekiyor. Görüntülendiğinden şüphelenen kişiler de durumu kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek hukuki sürecin başlatılmasını talep edebiliyor.

ŞEHZADELER MANİSA’NIN YOĞUN MERKEZ İLÇELERİNDEN

Olayın meydana geldiği Şehzadeler, Manisa kent merkezini oluşturan ilçelerden biri olarak yoğun konut, ticaret ve hizmet alanlarına ev sahipliği yapıyor. Çay bahçeleri, kafeler ve benzeri işletmeler günlük şehir yaşamında geniş bir kesim tarafından kullanılan sosyal alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kamuya açık işletmelerde güvenlik önlemleri alınırken müşterilerin kişisel mahremiyetinin korunması ve kamera sistemlerinin yalnızca hukuka uygun alanlarda kullanılması ayrı bir önem taşıyor. Polis ekiplerinin Yarhasanlar Mahallesi’ndeki olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.