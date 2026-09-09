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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı İnfaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında saha çalışmalarını sürdürdü. Yapılan takipler sonucunda, "Uyuşturucu Ticaretini Yapmak ‘’suçundan hakkında toplam 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki A.O. çarşı merkezinde takibe alındı. Polis İnfaz ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan A.O, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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