UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonu lig aşamasına Lille, sahasında Real Betis karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başladı. Fransa'da oynanan karşılaşmada Lille iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İspanyol temsilcisi ikinci yarının başındaki etkili oyunuyla skoru lehine çevirdi ve deplasmandan üç puanla ayrıldı.

ETHAN MBAPPE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren gelişmesi 56. dakikada yaşandı. Lille'in genç oyuncusu Ethan Mbappe, Real Betis savunmacısı Natan ile yaşadığı pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Hakem, VAR incelemesinin ardından Mbappe'yi oyundan ihraç ederken Lille mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Ethan Mbappe, kırmızı karta kadar Lille hücumunda etkili isimlerden biri olmuştu. Genç futbolcu, takımının ilk golünün hazırlayıcıları arasında yer alırken ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla maçın seyrini değiştiren isimlerden biri oldu. Lille, ikinci yarının ilk bölümünde üstünlüğünü kaybettikten sonra eksik kalınca beraberlik için aradığı golü bulamadı.

CEZA KARARINI UEFA VERECEK

Doğrudan kırmızı kart gören futbolcular için uygulanacak yaptırım, UEFA'nın disiplin süreci sonunda kesinleşiyor. Bu nedenle Ethan Mbappe'nin Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı, verilecek resmi cezanın kapsamına bağlı olacak. Kaynakta genç oyuncunun iki maç ceza almasının beklendiği belirtilirken, kesin yaptırım UEFA'nın ilgili disiplin organının kararıyla netleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde disiplin cezaları lig aşamasındaki sonraki UEFA karşılaşmalarına taşınabildiği için verilecek cezanın süresi Lille'in kadro planlamasını doğrudan etkileyebilir. Lille'in Galatasaray'dan önce lig aşamasında Arsenal ile karşılaşacak olması nedeniyle olası çok maçlık bir ceza, 21 Ekim'deki Galatasaray mücadelesine de yansıyabilir.

GALATASARAY 21 EKİM'DE LILLE'E KONUK OLACAK

UEFA'nın açıkladığı 2026-27 Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille'e konuk olacak. Karşılaşma Avrupa saatiyle 18.45'te başlayacak. Galatasaray'ın Lille deplasmanı, sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki sekiz karşılaşmasından biri olacak.

YENİ FORMATTA HER PUAN KRİTİK

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım tek bir genel sıralamada yer alıyor ve her ekip sekiz farklı rakiple karşılaşıyor. Bu nedenle alınan her puan, takımların doğrudan son 16 turuna yükselme veya eleme turuna kalma mücadelesinde önem taşıyor. Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili daha önce aktardığımız gelişme de turnuvada Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklardan biri olmuştu. Lille'in Real Betis karşısındaki yenilgisi Fransız temsilcisini daha ilk haftadan puan arayışına iterken, Galatasaray açısından da 21 Ekim'deki deplasmanın önemini artırıyor.

Lille cephesinde önümüzdeki süreçte gözler hem takımın lig aşamasındaki performansında hem de Ethan Mbappe hakkında verilecek disiplin kararında olacak. UEFA'nın kesin yaptırımı açıklanmadan genç futbolcunun Galatasaray maçında kesin olarak forma giyemeyeceğini söylemek mümkün değil; ancak birden fazla maçlık ceza verilmesi halinde 21 Ekim'deki mücadelede Lille kadrosunda yer alamayacak.