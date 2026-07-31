İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur forması giyen ve İspanya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Pedro Porro, sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor. Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land of Legends Kingdom Hotel'de konaklayan 25 yaşındaki başarılı sağ bek oyuncusunun yaklaşık bir hafta boyunca ailesiyle tatil yapacağı öğrenildi.

Ailesiyle doyasıya eğlendi

Yoğun geçen futbol sezonunun ve milli takım kampının ardından dinlenme fırsatı bulan Pedro Porro'ya tatilde eşi Maria Hurtado ve çocukları da eşlik ediyor. Ünlü futbolcu, otelin su parkında çocuklarıyla birlikte kaydıraklardan kayarak eğlenceli anlar yaşarken, gün boyunca ailece vakit geçirdi.

Porro'nun çocuklarıyla birlikte yunus gösterilerini ilgiyle izlediği, otelde düzenlenen çeşitli etkinlik ve aktivitelere de katıldığı belirtildi.

Belek, dünya yıldızlarının gözdesi

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi, sahip olduğu lüks oteller, tematik eğlence merkezleri ve üst düzey hizmet anlayışıyla her yıl dünyanın dört bir yanından sporcuları ve ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Pedro Porro'nun da tatil için Belek'i tercih etmesi, bölgenin uluslararası turizmdeki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle yaz sezonunda birçok dünya yıldızını ağırlayan Antalya, futbolcuların sezon sonrası dinlenmek için en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Pedro Porro'nun tatilini tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıkları için Tottenham Hotspur kampına katılması bekleniyor.