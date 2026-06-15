Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde manzara seyretmek amacıyla dağlık alana çıkan 38 yaşındaki Oğuz K., sarp kayalık ve uçurum bölgesinde mahsur kaldı. Gece saatlerinde başlayan kurtarma operasyonu, AFAD ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sabaha karşı başarıyla tamamlandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş yapmak ve TRT vericilerinin bulunduğu noktaya çıkarak Antalya manzarasını izlemek isteyen Oğuz K., ilerlediği güzergâhta kayalık ve dik arazide mahsur kaldı.

Bir süre kendi imkânlarıyla bulunduğu bölgeden çıkmaya çalışan Oğuz K., başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya AFAD ekipleri sevk edildi.

TERMAL KAMERALI DRONLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece şartlarının zorluğu nedeniyle ekipler, arama çalışmalarında termal kameralı ve gece görüş özellikli dron kullandı. Yapılan taramalar sonucunda Oğuz K.’nin yaklaşık 200 metrelik bir uçurumun dibinde olduğu belirlendi.

Bölgenin engebeli ve ulaşılması güç olması nedeniyle ekipler kontrollü bir kurtarma planı oluşturdu. AFAD personeli, profesyonel dağcılık ekipmanları ve halat sistemleri kullanarak mahsur kalan vatandaşın bulunduğu noktaya indi.

SAĞLIK DURUMU İYİ OLARAK KURTARILDI

Ekipler tarafından ilk olarak Oğuz K.’nin sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir ciddi yaralanması bulunmadığı belirlenen vatandaş, güvenlik önlemleri eşliğinde bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Yaklaşık 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Oğuz K. güvenli bölgeye ulaştırıldı. Yetkililer, vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

UZMANLARDAN DAĞLIK ALANLAR İÇİN UYARI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında Antalya'nın yüksek kesimlerine çıkan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Cep telefonu şarjının dolu tutulması, rota bilgisinin yakınlarla paylaşılması ve gece saatlerinde tek başına bilinmeyen güzergâhlara girilmemesi tavsiye ediliyor.

Konyaaltı ve çevresindeki seyir noktaları, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. Ancak sarp kayalık alanlar ve uçurumların bulunduğu bölgelerde küçük bir yön kaybı bile ciddi riskler oluşturabiliyor.