Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdiği rutin denetimlerde halk sağlığını tehdit eden bir taşımacılık ihlalini ortaya çıkardı. Yolcu indirme peronunda bir otobüs firmasına ait 17 strafor koliyi kontrol eden ekipler, kolilerde uygun koşullarda muhafaza edilmeyen balıklar bulunduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolilerdeki ürünler üzerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, balıkların av yasağı döneminde avlandığı ve soğuk zincir kurallarına uyulmadan taşındığı belirlendi.

11 FARKLI TÜR BALIK TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında toplam 260 kilogram balığa el konuldu. Kolilerde barbun, zargana, grida, lahos, iskorpit ve dil balığı başta olmak üzere toplam 11 farklı tür bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkat çekerek, denetimlerin sıklaştırıldığını ifade etti. Uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen deniz ürünlerinin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

OTOBÜS FİRMASINA CEZA KESİLDİ

Balıkların taşıma kurallarına aykırı şekilde sevk edilmesi nedeniyle ilgili otobüs firmasına idari para cezası uygulandı. El konulan ürünler hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli işlemler başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehirlerarası terminalde yapılan kontrollerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, halk sağlığını riske atan ve yasa dışı taşımacılığa neden olan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Özellikle yaz sezonunda Antalya’ya giriş yapan yolcu ve ürün yoğunluğunun arttığını belirten ekipler, terminalde gerçekleştirilen kontrollerin sadece kaçak ürünlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği, hijyen ve taşıma standartlarının da düzenli olarak denetlendiğini ifade etti.

Turizm sezonunun en yoğun dönemine girilen Antalya’da, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla benzer denetimlerin kent genelinde sürdürüleceği bildirildi.