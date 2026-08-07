Antalya'nın Meltem ve Soğuksu mahalleleri arasındaki alanda perşembe günleri kurulan ikinci el eşya tezgahları, artan hayat pahalılığıyla birlikte giderek daha fazla talep görüyor. Saat 16.00'dan sonra açılmasına izin verilen alanda, giyimden elektroniğe kadar birçok ürün alıcıyla buluşuyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, pazarda 5 liradan başlayan fiyatlarla çorap ve ayakkabı bulunabilirken, kıyafet fiyatları 500 liraya kadar çıkıyor. İkinci el elektrikli ev aletleri ve matkap gibi hırdavat ürünleri 20 ile 1500 lira arasında satılıyor. Bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi elektronik cihazlar ise 50 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlardaki yerini alıyor.

PİYASADA BULUNMAYAN PARÇALAR VE ANTİKALAR

Alanda sadece günlük ihtiyaçlar değil, dekoratif süs eşyaları, eski plaklar ve kasetler de satılıyor. Özellikle piyasada zor bulunan otomobil ve motosiklet yedek parçalarının çok uygun fiyatlara tedarik edilebilmesi pazarın cazibesini artırıyor.

YABANCILAR NEDEN İKİNCİ EL PAZARINDA?

Antalya genelinde yaşayan yerleşik yabancıların, pazarda hem alıcı hem de satıcı olarak yoğun şekilde yer alması dikkat çekiyor. Bölgedeki satıcılar, en çok çocuk ve yetişkin giyim ürünlerinin talep gördüğünü belirterek, "Piyasada 1500-2 bin liraya satılan kot pantolonların az kullanılmış fiyatları 150-300 lira, spor ayakkabıları da 50-150 lira arasında" açıklamasını yaptı.

Akdeniz bölgesinde artan yaşam maliyetleri, Antalya merkezindeki bu tür alternatif alışveriş noktalarının önemini artırıyor. Benzer ekonomik dinamiklerin yaşandığı Alanya gibi yoğun göç alan çevre ilçelerde de ikinci el ekonomisinin büyümesi muhtemel bir yansıma olarak yakından takip ediliyor.