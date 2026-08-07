VavaCars tarafından yapay zeka destekli analizlerle hazırlanan VavaAI Fiyat Endeksi'nin temmuz ayı sonuçları yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar temmuz ayında yalnızca yüzde 0,2 oranında artış göstererek büyük ölçüde yatay bir seyir izledi. Yılın ilk yedi aylık dönemine bakıldığında ise ikinci el araçlardaki değer artışı yüzde 5,2 seviyesinde kalırken, aynı dönemdeki enflasyon oranı yüzde 19,9 olarak kaydedildi.

Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan son 12 aylık verilere göre piyasadaki yıllık fiyat artışı yüzde 12,9 oldu. Bu rakamlar, ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükselişin hem genel enflasyonun hem de döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin belirgin şekilde gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI MI?

Fiyat artışlarının enflasyon oranının neredeyse dörtte biri seviyesinde kalması, otomobilin son yıllardaki enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım aracı kimliğini kaybettiğine işaret ediyor. Sıkı para politikalarının bir yansıması olarak taşıt kredilerine erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz oranları talebi baskılarken, bu durum fiyatların reel bazda gerilemesine zemin hazırlıyor.

PİYASANIN YÖNÜNÜ NE BELİRLEYECEK?

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, temmuz ayındaki yatay hareketin piyasadaki dengeli görünümü yansıttığını bildirdi. Sıkı para politikalarının yanı sıra küresel çaptaki jeopolitik ve finansal gelişmelerin pazar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Gözelekli, önümüzdeki süreçte finansman koşullarının ve tüketici talebinin pazarın seyrinde temel belirleyici olacağını aktardı.