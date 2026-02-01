Kızılot Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.Hızla ilerleyen araç, istasyonda yakıt alan bir otomobile, ardından da akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araca akaryakıt dolduran personelin birkaç saniyeyle kazadan kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.