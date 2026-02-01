Samsun-Ordu kara yolunun Kirazlık mevkisinde, H.S. idaresindeki otomobil, Y.K. yönetimindeki otomobil, C.Ç. kontrolündeki otomobil, İ.G'nin kullandığı otomobil, Ö.Y. yönetimindeki otomobil, S.C. idaresindeki otomobil, C.Ş. kontrolündeki otomobil ile B.A'nın kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan B.G. ve K.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: AA