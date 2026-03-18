​ANTALYA Büyükşehir Belediyesi merkezli devam eden davada yaşanan "itirafçı" gelişmesi, hukuk dünyasında geniş yankı uyandırdı. CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Av. Haydar Uyar, duruşmada bir sanığın verdiği ifadeleri geri çekmesi üzerine sert bir açıklama yaparak mevcut hukuk sistemindeki "itirafçılık" müessesesini eleştirdi.

​‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YALAN SÖYLEDİM’

​Davanın son duruşmasında, daha önce itirafçı olan Tuncay Kaya isimli şahıs, vicdan azabı çektiğini belirterek ezber bozan bir itirafta bulundu. Kaya, mahkeme huzurunda şu ifadeleri kullandı: "Eşimle birlikte tutuklanınca çocuklarım için itirafçı oldum. Üç kişinin ismini verdim, 'para aldım' dedim. Ancak yalan söyledim. Haklarını bana helal etsinler."

​Bu şok gelişme üzerine duruşma savcısı, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

​‘MADDİ GERÇEĞİN ALTINA DİNAMİT KONULUYOR’

​Konuyu sosyal medya aracılığıyla değerlendiren Av. Haydar Uyar, adaletin tesisi için "itirafçılık" sisteminin sakıncalarına dikkat çekti. Uyar, zorlama veya pazarlıkla alınan ifadelerin hukuk güvenliğini zedelediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sanıktan itirafçı olmaz, hele ki tutuklu birinden itirafçı hiç olmamalı. İnsanlar hürriyetlerinden yoksun bırakılma korkusuyla asılsız beyanlara sürüklenebiliyor. Bu sistem, yargılamanın asıl amacı olan 'maddi gerçeğe' ulaşma çabasının altına dinamit koymaktır. Yalan beyanlarla insanların hayatı karartılmamalı."