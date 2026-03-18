ANTALYA'DA Büyükşehir dahil, 20 belediyeden 15'inin SGK İl Müdürlüğü'ne borçlu olduğu, 12 belediyenin borç miktarının ciddi düzeylere ulaştığı kaydedildi. Alanya Belediyesi 1 milyar TL'yi aşan borçla ilk sırada yer alırken, 15 belediyenin toplam borç miktarı da 6 milyar TL'yi de geçti. İbradı, Gündoğmuş, Aksu, Demre ve Kepez belediyeleri hiç borcu olmayan 5 belediye. Kaş ve Akseki düşük miktarda borcu bulunan iki belediye olurken, diğerlerinin milyonlarca TL birikmiş borcu bulunuyor. Bu belediyelerden Büyükşehir, Muratpaşa, Manavgat, Kemer, Kumluca, Gazipaşa ve Akseki belediyeleri yapılandırmadan faydalanarak, borçlarını taksitle ödüyor. Ancak Alanya, Döşemealtı, Konyaaltı, Elmalı, Korkuteli, Finike ve Serik belediyeleriyle ilgili icra takibi devam ediyor. İcra takibinde olan Alanya Belediyesi ve bağlı şirketlerin borçlarının toplamı 1,2 milyar TL'yi aştı.
Alanya Belediyesi dahil 7 belediyeye SGK icrası
Antalya'da ilçeler ve büyükşehir olmak üzere 20 belediyeden 15'inin Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) geçen eylül itibarıyla 5,6 milyar TL olan borçları, mart itibarıyla 6 milyar TL'yi aştı. SGK, aralarında Alanya Belediyesi’nin de olduğu 7 belediyeye icra takibi başlattı
Kaynak: DHA
