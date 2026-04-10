Alanya Payallar Mahallesi motosiklet kazası bu kez iki sürücüyü hastanelik etti. İlçede sıklaşan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kaza, Payallar Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZA PAYALLAR MAHALLESİ’NDE

Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki motosiklet ile O.E. yönetimindeki başka bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler savruldu.

VATANDAŞLAR HEMEN İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun daha ciddi olduğu öğrenildi.

Alanya’da motosiklet kazası Payallar Mahallesi gibi yerleşim bölgelerinde de dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle kısa mesafe kullanımlarda bile hız ve dikkatsizlik ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.