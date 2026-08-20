Galatasaray’ın forvet transferi için gündeme gelen Ermedin Demirovic, Bundesliga’da uzun süredir forma giyen ve Bosna-Hersek Milli Takımı’nı temsil eden bir santrfor. VfB Stuttgart’ın resmi kayıtlarına göre 25 Mart 1998’de Hamburg’da doğan Demirovic, 1,85 metre boyunda. Alman kulübünün güncel kadrosunda 9 numaralı formayla yer alan 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferi konusunda ise henüz kulüpler tarafından açıklanmış bir anlaşma bulunmuyor.

GALATASARAY İDDİASI ALMANYA BASININA DA YANSIDI

Transfer gündeminin hareketlenmesine 19 Ağustos’ta yayımlanan haberler neden oldu. Alman basınında yer alan ve Sky kaynaklı aktarılan bilgilere göre Galatasaray’ın Demirovic için Stuttgart’a teklif sunduğu öne sürüldü. Haberlerde 15 milyon euroluk ilk tekliften söz edilirken Stuttgart’ın bu rakamı yeterli bulmadığı iddia edildi. Farklı kaynaklarda başka rakamların da gündeme gelmesi nedeniyle teklifin kesin tutarı konusunda kulüplerden yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.

STUTTGART İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Demirovic’in transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri mevcut sözleşmesi. Stuttgart, oyuncuyu 16 Temmuz 2024’te Augsburg’dan kadrosuna kattığında sözleşmenin 30 Haziran 2028’e kadar geçerli olduğunu duyurdu. Bu nedenle olası bir Galatasaray transferinde Stuttgart ile bonservis konusunda anlaşılması gerekiyor. Oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi, Alman kulübünün pazarlık sürecindeki konumunu da güçlendiriyor.

BUNDESLIGA'DA DÜZENLİ FORMA GİYDİ

Stuttgart’ın resmi oyuncu profilindeki verilere göre Demirovic, Bundesliga kariyerinde 183 karşılaşmada 57 gol kaydetti. Bunların 59 maç ve 27 gollük bölümü Stuttgart formasıyla geldi. 2024-2025 Bundesliga sezonunda ise 34 karşılaşmada 15 gole ulaştı. Santrfor dışında hücum hattının farklı noktalarında görev yapabilmesi ve Almanya’daki uzun süreli tecrübesi, oyuncunun kariyer profilinde öne çıkan unsurlar arasında.

HAMBURG'DAN AVRUPA'NIN FARKLI LİGLERİNE

Almanya’da futbola başlayan Demirovic’in kariyerinde Hamburger SV ve RB Leipzig altyapılarının ardından farklı ülkelerde oynadığı dönemler bulunuyor. Sochaux, Almeria, Deportivo Alaves ve St. Gallen gibi kulüplerde forma giyen futbolcu daha sonra Almanya’ya dönerek Freiburg ve Augsburg kadrolarında yer aldı. Augsburg’daki performansının ardından Stuttgart’a geçen Demirovic, böylece Bundesliga’daki kariyerini sürdürdü.

STUTTGART ONU 2024'TE NASIL TANITMIŞTI?

Stuttgart, Demirovic transferini açıklarken oyuncunun Augsburg’daki son sezonuna özellikle vurgu yapmıştı. Kulübün 2024 tarihli açıklamasında Bosnalı forvetin Augsburg kaptanı olarak 33 Bundesliga maçında 15 gol ve 9 asist ürettiği belirtilmişti. Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth da transferin ardından Demirovic’in hem gol atan hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayan bir oyuncu olduğunu ifade etmişti.

TRANSFER NASIL RESMİYET KAZANIR?

Bir futbolcuyla ilgili teklif yapılması veya kulüpler arasında görüşme yürütülmesi transferin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Sözleşmesi devam eden bir oyuncunun kulüp değiştirebilmesi için tarafların bonservis şartlarında anlaşması, futbolcuyla kişisel sözleşme koşullarının sonuçlandırılması ve gerekli sağlık ile tescil işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle Demirovic konusunda basına yansıyan teklif haberleriyle resmi transfer açıklamasını birbirinden ayırmak gerekiyor.

DEMIROVIC STUTTGART KADROSUNDA YER ALIYOR

20 Ağustos 2026 itibarıyla Stuttgart’ın resmi internet sitesindeki takım listesinde Ermedin Demirovic’in adı hücum oyuncuları arasında bulunuyor. Kulüp ayrıca Ağustos ayı başında yayımladığı içerikte Demirovic’in yeni sezon hazırlıklarına Stuttgart ile devam ettiğini aktardı. Dolayısıyla Galatasaray iddiaları sürse de mevcut resmi tablo, oyuncunun Stuttgart futbolcusu olduğu yönünde.

GALATASARAY TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Şu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgiler bir transfer görüşmesi ve teklif iddiasının ötesine geçmiş değil. Galatasaray’ın transfer gündemindeki Batrakov gelişmesini de daha önce aktarmıştık. Stuttgart’ın oyuncuyla uzun süreli sözleşmesinin bulunması nedeniyle sürecin ilerlemesi halinde bonservis pazarlığı belirleyici olacak. Galatasaray veya VfB Stuttgart’tan yapılacak resmi açıklama, Demirovic’in geleceği konusunda en güvenilir gösterge olacak. Bu açıklama gelene kadar “transfer tamamlandı” şeklindeki ifadeler yerine görüşmelerin ve iddiaların sürdüğünü belirtmek daha doğru.