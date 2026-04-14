Kaş’ta yapılan denetimde CITES belgesi olmayan Jako papağanına el konuldu, işletme sahibine para cezası kesildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir işyerine yapılan denetimde, izinsiz papağan bulundurulduğu tespit edildi. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, işletmede bulunan Jako papağanının gerekli belgelerinin olmadığı belirlendi.

CITES BELGESİ YOKTU

Yetkililer, papağanın CITES belgesi olmadan bulundurulduğunu tespit etti. Uluslararası koruma altında yer alan türler arasında bulunan Jako papağanı için bu belge zorunlu tutuluyor. Belgesiz şekilde sahip olunan hayvanlara ise el konuluyor.

PAPAĞANA EL KONULDU

Denetim sonrası ekipler tarafından papağana el konulurken, işletme sahibine 15 bin 29 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanın uygun bakım ve koruma şartlarının sağlanacağı bir merkeze götürüldüğü öğrenildi.

Bir detay daha var aslında… Bu tür hayvanlar çoğu zaman süs ya da ilgi çekmek için alınıyor ama işin yasal tarafı çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı denetimlerin süreceğini belirtti. Özellikle sosyal medyada ya da işletmelerde sergilenen egzotik hayvanlar konusunda daha sıkı kontroller yapılacağı ifade edildi.