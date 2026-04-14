Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Alanya trafik kazası haberlerine bir yenisi daha eklendi. İlçeye bağlı Türkler Mahallesi’nde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kaza, mahallede gün içinde yaşandı. İddiaya göre A.Y. idaresindeki kamyonet ile H.P. kontrolündeki motosiklet henüz netleşmeyen nedenle çarpıştı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLA SAVRULAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazaya ilişkin resmi inceleme başlatıldı.