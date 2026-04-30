29 Nisan 2026 Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlara göre, bu haftaki büyük ikramiye 2.795.358 TL olarak belirlendi.

KAZANAN NUMARALAR DUYURULDU

Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde açıklandı:

1 - 6 - 21 - 25 - 34

Ek numara: 4

Açıklanan sonuçlarla birlikte büyük ikramiyenin talihlisi ya da talihlileri de belli oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 795 bin TL’yi aşan ikramiye, oyun severlerin ilgisini çekti. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, istikrarlı ikramiye yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kazanan biletin hangi il veya ilçeden oynandığına dair detayların, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ALANYA’DA İLGİ SÜRÜYOR

Şans oyunlarına olan ilgi Alanya’da da sürüyor. Özellikle yüksek ikramiye tutarları, yerel bayilerde yoğunluk oluşturuyor. Turizm sezonunun da etkisiyle, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin şans oyunlarına yöneldiği gözleniyor.

SONUÇLAR RESMİ KAYNAKLARDA

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango’nun resmi platformları üzerinden erişime açılırken, kazanan talihlilerin ikramiyelerini belirlenen süre içinde almaları gerekiyor.